رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 يعتبر واحد من أكثر الأشياء التي يقوم الكثير من المصرين بالبحث عنها علي شبكة الأنترنت في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالحصول علي فاتورة الهاتف المنزلي من علي شبكة الأنترنت وأيضاً القيام بدفع الفاتورة سواء في السنترلات أو عن طريق الخدمة الإلكترونية التي وفرتها الشركة المصرية للأتصالات لجميع المستخدمين.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

عملت الشركة المصرية للاتصالات علي توفير خدمة إلكترونية يمكن للمستخدم إن يحصل علي قيمة الفاتورة من خلالها بعد إن تقوم الشركة بالإعلان عنها كما إن الشركة وفرت للمستخدمين خدمة إلكترونية يمكن من خلالها دفع قيمة فاتورة الأرضي إلكترونياً بدلاً من إن يتم الذهاب إلي السنترال وأيضاً يمكن الدفع من خلال شركات فوري وأمان ومصاري أيضاً يمكن الدفع من خلال محفظة شركة وي الإلكترونية أو من خلال محافظ البنوك الإلكترونية.

طريقة سداد فاتورة الأرضي إلكترونياً

لأن يقوم العميل بدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون وفقاً للنحو التالي:

الأنتقال إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

إدخال رقم السر.

الضغط علي زر التحقق من كونك إنسان ثم الضغط علي الدخول.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية الفواتير.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر دفع الفاتورة.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة وهي الفيزا أو الماستر كارد.

يمكن الدفع أيضاً باستخدام كارت الشحن.

تكتب قيمة المبلغ المراد دفعة.

تكتب بيانات وسيلة الدفع.

التأكد من بيانات البطاقة المدخلة في الصفحة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر السداد.

يتم نقلك إلي صفحة أخري بها بيانات الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

لأن تقوم بعملية الاستعلام عن قيمة الفاتورة فأن هناك عدة خطوات يجب إن تقوم بها بالترتيب وفقاً للنحو التالي: