/638714/عاطف-كعربان-يعلن-موافقة-النقل-على-إحلال-وتجديد-محطة-سكد-حديد-العيساوية

أعلن النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج أن الفريق كامل الوزير ،وزير النقل، وافق على إحلال وتجديد محطة سكة حديد العيساوية بالمنشاه بسوهاج بناء على الطلب المقدم منه.

دوت الخليج

عاطف كعربان: وزير النقل قرر تشكيل لجنة هدسية لمعاينة المحطة

وقال عضو مجلس النواب، عاطف كعربان، إن وزير النقل قرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المحطة يوم الخميس المقبل الموافق 8/7/2021 ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات التطوير ،وتجديد الارصفة ورفع كفاءتها والانتهاء من البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء وتركيب البلدورات.

عاطف كعربان: عمليات التطوير والتجديد ستشمل أعمال إحلال وتجديد وإنشاء محطة جديدة

وأكد النائب عاطف كعربان، أن عمليات التطوير والتجديد ستشمل أعمال إحلال وتجديد وهدم وإنشاء مبنى المحطة، وإنشاء خطوط حريق على رصيفي المحطة، وأعمال الكهرباء للمبنى والمظلات والأرصفة وهدم وإنشاء وتطويل رصيفي المحطة، وإنشاء مظلات معدنية وتطوير مظلة خرسانة وتطوير دورات المياه مشيراً إلى أن الأعمال شاملة جميع التشطيبات اللازمة طبقا للمواصفات القياسية.

ووجه النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل، وجميع قيادات الوزارة والمهندس مدير إدارة المحطات لتلبية احتياجات أهالى دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج.