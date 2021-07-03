فيديو.. شكرى: تحديد مجلس الأمن جلسة لمناقشة سد النهضة جاء بعد جهد شاق

جدة - نرمين السيد - وأوضح شكرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المعروض عبر شاشة "القاهرة والناس" أن مصر بدأت منذ ما يزيد عن شهر أو شهر ونصف باللجوء لمجلس الأمن بعدما اتضح تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة.

وأكد شكرى أن ذلك التحرك كان ضروريا مع اقتراب الملء الثانى والتصريحات المتكررة من الجانب الإثيوبى بأنه عازم على الملء دون اتفاق بإرادته المنفردة بالمخالفة لاتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى 2015.

وأوضح أن مصر بدأت فى عمل اتصالات بأعضاء مجلس الأمن لعقد جلسة للمرة الثانية، موضحا "هذا أمر فى الحقيقة سواء كان فى العام الماضى أو هذا العام أمر غير مسبوق، ويوحى بأن المجلس يولى هذا الاهتمام لقضية مرتبطة بالمياه والأنهار الدولية".

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه أمر غير مسبوق أن يستجيب مجلس الأمن للمسعى الذى تم، متابعا "بالتأكيد أننا نسقنا فى ذلك مع أشقائنا فى السودان، وكان قرارا مشتركا، بأن نذهب إلى مجلس الأمن، سبق ذلك إحاطة تمت خلالها طرح على المجلس كل التطورات الخاصة بالتفاوض خلال العام، تحت الرئاسة الإفريقية، وما شهدناه من مواقف متعنتة".

ولفت شكرى إلى أن مصر أرفقت فى الخطاب لمجلس الأمن مجلدا للتاريخ مُسجل فيه كل تطورات هذه القضية، حتى تكون متداولة بشكل رسمى كمستند للأمم المتحدة.