إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتقابل الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تغلبه على نظيره الأوكراني بفوز عريض بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليا والمستمرة حتى 11 يوليو الجاري. أوكرانيا ضد إنجلترا وجاء الهدف الأول عبر قائد المنتخب الانجليزي هاري كين من انفراد بالمرمى، وذلك بعد تمريرة سحرية من رحيم سترلينج، بعد مضي 4 دقائق فقط من بداية المباراة. وبحسب شبكة "أوبتا" فإن هذا الهدف هو الأسرع للمنتخب الانجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا منذ بطولة 2004، حيث جاء الهدف بعد 3 دقائق و32 ثانية. وفي الشوط الثاني، ومن أول دقيقة سجل نجم مانشستر يونايتد هاري ماجواير هدفا ثانيا للإنجليز، من رأسية مميزة في الدقيقة 46 إثر ركلة حرة مباشرة. وفي الدقيقة 50، أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني له والثالث لمنتخب الإنجليز من خلال رأسية متقنة في المرمى. وفي الدقيقة 63 استغل نجم ليفربول جوردان هندرسون والذي حل بديلا في الشوط الثاني ضربة ركنية ليضع رأسية جديدة وسط غفلة من الدفاع الأوكراني، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا وتأهله للدور نصف النهائي. وبهذه النتيجة يواجه منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي نظيره المنتخب الدنماركي الذي فاز اليوم على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، بينما سيكون طرفي المواجهة الأخرى العملاقين إيطاليا وإسبانيا. وكان منتخب إنجلترا قد تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ثم نجح في عبور منتخب ألمانيا في ثمن النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في ملعب "ويمبلي". أما منتخب أوكرانيا ورغم البداية السيئة بالخسارة أمام هولندا، لكنه عاد بالفوز على مقدونيا الشمالية وضمن التأهل كأفضل 4 ثوالث فى دور المجموعات، قبل أن يفوز فى اللحظات الأخيرة على السويد بهدفين لهدف في دور الـ16.