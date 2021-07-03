/638717/الزمالك-يتعاقد-مع-مستشفى-وادي-النيل-لتكون-مسئولة-عن-الفريق-تفاصيل

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع مستشفى وادي النيل، لتكون مسئولة عن فريق كرة القدم من الناحية الطبية، بعد حادث الدنماركي الشهير كريستيان إريكسن، وسقوطة على الأرض في بطولة يورو 2020، متعرض لأزمة قلبية ضربت جميع متابعي كرة القدم حول العالم، وكانت درس لجميع الأنديه حول العالم.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل الإتفاق بين الطرفين.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم مستشفى وادي النيل بعمل فحص قلب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخلاف عمل دورات تدريبية على إنعاش القلب الرئوي تجنبا لحالات الوفاة المفاجئة أو التوقف المفاجئ للقلب.

كما سيتم تنظيم ندوات مهمة عن المنشطات ومخاطرها والوقاية منها.

وتم التعاقد بحضور حازم خميس مدير المستشفى، والكابتن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين حتى الآن.

وفي الجانب المقابل يدخل فريق غزل المحلة وهو محتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعدل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات.

جلسة كارتيرون في التدريب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .