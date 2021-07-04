شكرى: عودة العلاقات مع قطر تسير بوتيرة طيبة وإرادة سياسية مشتركة لاستئنافها

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن عودة العلاقات مع قطر تسير بوتيرة طيبة، مشيرا إلى لجنة متابعة العلاقات تجتمع بشكل دورى الآن، وتتناول كل الملفات والشوائب التى لحقت بالعلاقات المشتركة خلال فترة المقاطعة.





وأضاف شكرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المعروض عبر شاشة "القاهرة والناس" أن هناك تبادلا للزيارات على مستوى وزيرى خارجية البلدين، وتبادلا للخطابات على مستوى قيادة البلدين. وأكد وزير الخارجية أن هناك إرادة سياسية مشتركة من البلدين لاستئناف العلاقات الطبيعة، موضحا أن العلاقات بين الأشقاء العرب دائما لها خصوصيتها. وأوضح وزير الخارجية "عاد التمثيل الدبلوماسى إلى مستوى السفارة وتم تسمية سفراء جدد فى كل من القاهرة والدوحة، وكل ذلك يدل على أن هناك عزيمة وعمل على عودة العلاقات إلى طبيعتها".

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