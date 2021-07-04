عاجل.. السيسى: لا يجوز أن يستمر التفاوض حول سد النهضة إلى مالا نهاية  

جدة - نرمين السيد - أقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مأدبة غذاء تكريماً لضيوف مصر الذين شاركوا فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى.





حضر المأدبة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين.

وخلال مأدبة الغذاء تحدث الرئيس السيسى حول عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الاثيوبية ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين.

كما شدد على أن هذا هو النهج الذى أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الأثيوبى للوصول إلى اتفاق دولى ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، وأشار السيسى إلى أن ذلك يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية.

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط فى المناورة العسكرية، وقدم السيسى الشكر للدول الصديقة التى تبذل جهوداً للوساطة فى قضية سد النهضة لما تمثله من أهمية للشعب المصرى.