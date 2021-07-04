/638720/ياسمين-أبو-طالب-إفتتاح-قاعدة-3-يوليو-حماية-للأمن-القومي-المصري-والعربي

أكدت النائبة ياسمين ابوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قاعدة 3 يوليو التي أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، خطوة مهمة من أجل حماية مقدرات الوطن الإقتصادية، والأمن القومي العربي، فضلاً عن التواجد بقوة عبر الحدود.

دوت الخليج

ياسمين أبو طالب: قاعدة 3 يوليو من أهم القواعد المصرية

وأضافت عضو مجلس النواب، ياسمين ابوطالب، أن هذه القاعدة العسكرية تعد من أهم القواعد المصرية، لتأمين المنطقة الإقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود ليبيا، كما أنها ضمن سلسلة التطوير المستمرة لقواتنا البحرية، ورفع القدرات القتالية للجيش المصري، لمجابهة أي تحديات أو تهديدات.

ياسمين أبو طالب: رفع القدرة والكفاءة القتاليى يسهم فى دعم وحماية الأمن القومي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الصناعات والترسانات البحرية، بأحدث وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي لزيادة دعم وقدرات القوات المسلحة المصرية، وبالأخص قواتنا البحرية سواء في الشمال أو الشرق وكذالك الجنوب، قائلة: «إن عمليات التطوير والتسليح ورفع القدرة والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، يسهم في دعم وحماية الأمن القومي المصري والعربي، في ظل التحديات المحيطة والمفروضة على المنطقة بأكملها». وقالت الدكتورة ياسمين ابوطالب، إن «قاعدة 3 يوليو» هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الإقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري، بإستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي، مضيفة أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز، ومراكز إنطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.