حماة الوطن: قاعدة 3 يوليو تعكس فلسفة القيادة السياسية والقوات المسلحة

وأكد الحزب فى بيان له، أن "قاعدة 3 يوليو" تعكس فلسفة القيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية، تكون مرتكزا لانطلاق القوات، لتنفيذ المهام بنجاح، وهى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة.
وأضاف الحزب: "أصبح لدينا الآن 5 قواعد بحرية عسكرية تصطف على السواحل الشمالية والشرقية الممتدة لأكثر من 2500 كيلو متر على البحرين الأبيض والأحمر، قادرة على حماية ومجابهة أى مخاطر تهدد أمن واستقرار الوطن".
وأشار الحزب إلى أن صفقات التسليح خلال 8 سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، مما ساهم فى دعم الأمن القومى المصرى، فى ظل التهديدات المحيطة بالدولة المصرية.
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