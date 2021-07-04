أسعار الدواجن سعر الفراخ اليوم 4 يوليو 2021 وأسعار البيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل أسعار الدواجن سعر الفراخ اليوم، وأسعار البيض، حيث ارتفعت خلال الثماني وأربعين ساعة الأخيرة ارتفعت أسعار الفراخ بشكل بشكل مفاجئ، ووصل سعر الكيلو من الفراخ الساسو اليوم إلى نحو 40 جنيه في بعض البورصات والشركات العاملة بالسوق، بالرغم من وجود توقعات بانخفاض الأسعار، خاصةً ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن سعر الفراخ اليوم 4 يوليو وأسعار البيض

وحول تفاصيل أسعار الدواجن سعر الفراخ اليوم الأحد 4 يوليو فقد جاءت وفق الأسعار التالية.

أسعار الفراخ البيضاء “لحم” سجلت اليوم 28 جنيه في بعض البورصات و27 جنيه في بورصات أخرى.

أسعار الفراخ الساسو تأرجحت ما بين 36 جنيه إلى 40 جنيه كما في بورصة منير السقا.

أسعار الدواج “فراخ بيضاء أمهات” سجلت 20 جنيه سعر الكيلو.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات متوسط 27 جنيه متوسط 38 جنيه 20 جنيه للكيلو

أما أسعار البيض اليوم الأحد 4 يوليو فقد جاءت وفق ما يلي

سجلت كرتونة البيض الأبيض الآن 40.5 جنيه.

كما سجل كرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه.

أما كرتونة البيض البلدي فسجلت اليوم 46.5 جنيه.

بيض أبيض بيض بلدي بيض أحمر 40.5 جنيه الكرتونة سعر بورصة 46.5 جنيه 43.5 جنيه

وننوه إلى أن أسعار الدواجن اليوم والمرفقة بالخبر هي أسعار البورصة وأسعار المزارع، وقد يقل سعر التنفيذ أو ينخفض جنيهاً عن ذلك على حسب حالة السوق، كما أن سعر الفراخ اليوم في محلات التجزئة تزيد عن أسعار المزارع بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيه في الكيلو، وذلك بعد احتساب أسعار النقل والعمالة وغير ذلك.