بورصة الدواجن اليوم الأحد 4 يوليو 2021 وسعر الفراخ والكتاكيت والبيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا خدمة متكاملة من خلال السطور التالية حول أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 4 يوليو، وتشتمل الأسعار التالية على سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وأمهات في البورصات المختلفة، وأسعار الكتاكيت البيضاء وغيرها وسعر كرتونة البيض اليوم. بورصة الدواجن اليوم الأحد 4 يوليو 2021 أولاً.. سعر الفراخ اليوم ساسو وبيضاء وأمهات البورصة سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 28 جنيه 39 جنيه منير السقا 28 جنيه 40 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه —- محمد عادل 28 جنيه 38 جنيه عنتر عوضة 27 جنيه 36 جنيه ثانياً.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم شركة الوطنية 6.5 جنيه المراعي 3.25 جنيه العناني 6.25 جنيه القاهرة للدواجن 4 جنيه رواد النيل 4.5 جنيه منير السقا 2 جنيه ثالثاً.. أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي وغيرها نوع الكتكوت سعر اليوم الساسو 2 جنيه البلدي 2 جنيه الفيومي 2 جنيه الهجين 2 جنيه بط مولر 9.5 جنيه بط مسكوفي 9 جنيه سمان عمر 15 يوم 3.25 جنيه رابعاً.. أسعار البيض اليوم سعر البيض البلدي 46.5 جنيه للكرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه للكرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه للكرتونة وهذه هي أسعار بورصة الدواجن الرئيسة اليوم، وترتفع الأسعار بمحلات الفراخ عن الأسعار المذكورة.

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