الأرصاد تتوقع طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا .. وعظمى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





ومن المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2- 4) درجات، مع تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 31 23 وادى النطرون 34 24 طنطا 36 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 31 25 مطروح 29 23 السلوم 30 23 سيوة 37 21 بورسعيد 32 25 دمياط 31 25 الزقازيق 37 25 المنصورة 37 25 الإسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 36 24 نخل 34 18 نويبع 37 27 طابا 34 21 كاترين 33 17 الطور 35 25 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 28 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 26 قنا 41 26 الأقصر 41 27 أسوان 43 28 إدفو 43 28 أبوسمبل 42 30 الوادى الجديد 41 26 الشلاتين 39 32 أبورماد 39 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 36 28

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