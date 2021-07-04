حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 5-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الأثنين 5-7-2021
مهنياً: بوادر خلاف مع بعض زملاء العمل لكن الملف يظل محدوداً من حيث النتائج. من ناحية أخرى ، ينصحك علم الفلك بالتركيز على مشاريعك المستقبلية.
عاطفياً: الأيام تثبت لك أن الشريك الحالي هو أفضل ضامن للمستقبل ولحياة شخصين
صحياً: بين الحين والآخر تخالف تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين ، وبعد ذلك ستصحح المشكلة قبل فوات الأوان.
حظك اليوم برج الثور الأثنين 5-7-2021
مهنياً: حاول ألا تدع الأفكار السلبية تؤثر على جودة عملك ، فلن يكون ذلك في مصلحتك وقد يستخدمه الآخرون لمواجهتك.
عاطفياً: إن الإنجازات التي تعتز بها قد لا تجد الصدى المنشود من الشريك ، وهذا يعتبر نوعاً من الأنانية.
صحياً: لا تخاطر بصحتك من أجل إرضاء أصحاب العمل الذين يهتمون فقط بمصالحهم
حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 5-7-2021
مهنياً: مشروع ناجح هو ثمرة جهودك المستمرة ويقظتك وحرصك على كل خطوة تخطوها ، ويبرز نجمك بين زملائك. عاطفياً: الحبيب سعيد بأنك إلى جانبه وتدعمه ويقدر ذلك ومستعد للتضحية بنفسه من أجلك ويحاول إسعادك.
صحياً: أنت على وشك إيجاد الحل المناسب لحالتك الصحية بالتعاون مع طبيبك
حظك اليوم برج السرطان الأثنين 5-7-2021
مهنياً: إذا شعرت أن وضعك المهني غير مريح ، فأنت بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة لإجراء تعديلات جذرية للتغلب على هذا وتحسين وضعك.
عاطفياً: يوم عاطفي جداً وتفاهم كامل مع الشريك مما يترك انعكاسات إيجابية على العلاقة بينكما في المستقبل.
صحياً: إيجاد الوقت اللازم لممارسة الرياضة سيكون عاملاً مؤثراً لصحة أفضل
حظك اليوم برج الأسد الأثنين 5-7-2021
مهنياً: اختيارات مهمة ومصيرية اليوم ، ويمكن أن يكون لها تداعيات إيجابية ستسجل في مصلحتك المهنية ، وهناك أخبار سارة في الطريق.
عاطفياً: أسلوبك المميز في الإقناع يربك الشريك ، فيخشى أن يمارس ضغطاً غير معلن عليه لتحقيق أهدافك.
صحياً: حاول الابتعاد عن الأجواء السلبية والمظلمة من حولك اليوم
حظك اليوم برج العذراء الأثنين 5-7-2021
مهنياً: يمكن أن تكون المواقف العامة مثيرة للقلق ، ويمكن أن تكون الرسائل الإخبارية حول ما يزعج العلاقات الشخصية أو يبردها ، لذلك تأخذ التطورات العامة مركز الصدارة في جميع الاهتمامات.
عاطفياً: عليك أن تفكر بجدية أكبر في مستقبلك ، حيث تزداد مسؤولياتك وتزداد الصعوبات في الحياة ، وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.
صحياً: لا توجد طريقة أو طريقة تعطيك الشفاء واللياقة البدنية التي فقدتها منذ فترة
حظك اليوم برج الميزان الأثنين 5-7-2021
مهنياً: الظروف مناسبة لك مهما كانت صعبة ، وهذا اليوم سيكون جيداً وإيجابياً ، وستتمتع بشعبية كبيرة ودعم من أصدقائك.
عاطفياً: تستعيد رونقك الرومانسي وتحتفل بعودة أجواء الفناء بأمان مما يجعلك عرضة لمغامرات عاطفية.
صحياً: لا تأكل الكثير من الأطعمة المشوية خاصة في المساء
حظك اليوم برج العقرب الأثنين 5-7-2021
مهنياً: يمكن للجو أن يتغير ، مما يوفر ديناميكية جديدة واندفاع نحو إنجاز بعض الأعمال وتعويض المماطلة السابقة.
عاطفياً: كن مستعداً لمرحلة أكثر تطوراً وستبدأ بوادرها في الظهور قريباً وستكون إيجابياتها عالية جداً.
صحياً: لا ترتدي أحذية رياضية غير الجلد الطبيعي لأنها تؤذي قدميك
حظك اليوم برج القوس الأثنين 5-7-2021
مهنياً: تتراجع الثروات عن دعمك ، بعد مراحل طويلة من البيت المفتوح أنت تحت ضغط كبير وتواجه بعض العقبات.
عاطفياً: تشعر بالارتباك وعدم التأكد من كيفية تحديد مشاعرك تجاه من تحب ، وتواجه بعد التردد في التعبير
صحياً: المشي اليومي مع الأصدقاء والعائلة يريح الأعصاب ، وأنت تفعل ذلك بنوع من الحركة
حظك اليوم برج الجدي الأثنين 5-7-2021
مهنياً: لا تراهن على الصداقات اللطيفة واللقاءات الرائعة ، لكن لا تكن غاضبًا جدًا ، ولكن بدلاً من ذلك تحتاج إلى التكيف أكثر مع محيطك.
عاطفياً: لا تكن متناقضاً ، لكن عليك أن تتعلم أن تفي بوعودك لمن تحب ، وإلا فسوف يضعك في موقف محرج.
صحياً: أنت في حالة صحية ممتازة يرغب الكثيرون في الحفاظ عليها بممارسة الرياضة
حظك اليوم برج الدلو الأثنين 5-7-2021
مهنياً: احرص على عدم تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها إلى وقت آخر ، لأن هذا اليوم هو اختبار لكفاءتك وقدرتك على التحمل وإدارة وتنظيم عملك.
عاطفياً: يجب أن تكون أكثر دبلوماسية في العلاقة مع الشريك ، وهذا يضمن النجاح لكليكما بشكل عام
صحياً: وُجد أن النصائح الطبية المتعلقة بالتغذية الفعالة مفيدة ، لذا اختر بعضها وقم بتطبيقها
حظك اليوم برج الحوت الأثنين 5-7-2021
مهنياً: التسوية هي الأفضل ، والأفضل البقاء ضمن هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا بشكل احترافي.
عاطفياً: انتقل اليوم من معالجة نفسك إلى الدفاع عن العلف ، معتقداً أنه الأفضل ، فحاول الحفاظ عليه يا عزيزي
صحياً: احذر من الشراهة التي تسبب السمنة ، حيث سيكون من الصعب التخلص منها فيما بعد.
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