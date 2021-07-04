مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحدالعديد من المباريات المهة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات دورى أبطال آسيا فضلا عن مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى المصرى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق المقاولون العرب امام فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمم الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport

تقام مباراة بيراميدز أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport

تقام مباراة سموحة أمام فريق الأهلي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تقام مباراة فريق تامبينس روفرز جيونبك أمام فريق هيونداي موتورز والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

تقام مباراة فريق راتشابوري أمام فريق بوهانج ستيلرز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

تقام مباراة فريق ناجويا جرامبوس أمام فريق جوهور دارول تاكزيم والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة جامبا أوساكا أمام فريق تشيانجراي يونايتد –الساعة السادسة مساء.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنماركيز.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بكل قوة أمام المنتخب الأوكراني، ليضربهم برباعية دون رد، وجاء أصدقاء هاري كين في المباراة، بكل دافع وقوة ليس في تحقيق الفوز بالمباراة بل بتحقيق البطولة، بعد إطاحتهم في الدور السادس عشر بالمنتخب الألماني، الذي كان عقدته في البطولات الكبرى الرسمية لمدة عقودز

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الإنجليزي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق رحيم ستيرلينج بإتجاه هاري كين المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي أوكرانيا داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق هاري ماجوير، من خلال ركلة حرة مباشرة للمنتخب الإنجليزي بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء أوكرانيا، نفذها لوك شاو بعرضية إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع المتقدم هاري ماجواير برأسية مقتنة وضعت الكرة داخل الشباك.