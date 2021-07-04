استمرار ارتفاع درجات الحرارة..تعرف على التفاصيل

/638728/استمرار-ارتفاع-درجات-الحرارةتعرف-على-التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات ويسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

ويرصد موقع دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم انحاء الجمهورية درجات الحرارة اليوم القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37 شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37 طنطا الصغرى 25 والعظمى 36 دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34 الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31 بلطيم الصغرى 25 العظمى 31 مطروح الصغرى 23 والعظمى 29 السلوم الصغرى 23 والعظمى 30 سيوة الصغرى 21 والعظمى 37 بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32 دمياط الصغرى 25 والعظمى 31 الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 37 الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38 السويس الصغرى 25 والعظمى 37 العريش الصغرى 24 والعظمى 33 رفح الصغرى 23 والعظمى 32 رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36 نخل الصغرى 18 العظمى 34 نويبع الصغرى 27 والعظمى 37 طابا الصغرى 21 والعظمى 34 كاترين الصغرى 17 والعظمى 33 اخبار الطقس اليوم الطور الصغرى 25 والعظمى 35 شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39 الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39 مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38 الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37 بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 المنيا الصغرى 24 والعظمى 37 أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38 سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39 قنا الصغرى 26 والعظمى 41 الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 أسوان الصغرى 28 والعظمى 43 أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 42 الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41 شلاتين الصغرى 32 والعظمى 39 أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 39 حلايب الصغرى 28 والعظمى 36 رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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