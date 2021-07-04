استقرار فى أسعار الذهب اليوم الأحد..تفاصيل

/638729/استقرار-فى-أسعار-الذهب-اليوم-الأحدتفاصيل

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 4-7-2021؛ بعد أن ارتفع بمتوسط جنيهان أمس السبت على مستوى السوق المحلية محلات الصاغة،ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات

،لذلك يحرص موقع دوت الخليج على رصد آخر التطورات فى اسعار الذهب اليوم الأحد

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 780 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 891 جنيها .

وشهد سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 520 جنيها مقابل519 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد

كم ا سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيها و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر طبقا لاختلاف المحلات والأعيرة الذهبية والمصنعية ، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.