/638727/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وسموحة-قبل-مواجهة-الليلة

يلتقي الأهلي مع سموحة، اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي اللقاء للفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل أمام بيراميدز في اللقاء الأخير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وإلتقى الأهلي وسموحة من قبل في 24 مباراة، استطاع النادي الأهلي خلالها تحقيق الفوز في 14 مُباراة، بينما تفوق نادي سموحة في 4 مُباريات، وخيم التعادل بينهم في 6 مباريات.

واستطاع لاعبو الأهلي إحراز 40 هدف في شباك سموحة خلال المباريات التي جمعت بينهم، بينما أحرز لاعبو سموحة 20 هدف في شباك الاهلي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهة قد جمعت بين الأهلي وسموحة استطاع الفريق السكندري تحقيق الفوز في الدقائق الآخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويدخل الاهلي اللقاء برصيد 42 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل نادي سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفا على فريق سموحة في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد.

وتعادل في6 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز” والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة سموحة اليوم. وضمت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وسعد سمير. خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.