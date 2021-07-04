الهجرة: توفير فرص تدريبية جديدة لدارسى كليات الهندسة بالخارج

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن مركز وزارة الهجرة للحوار وفر لشباب المصريين الدارسين بالخارج، فرصا تدريبية جديدة لدارسى كليات الهندسة، بالتعاون مع شركة "توب تيك" للصناعات الهندسية، موضحة أن المتدربين يلتحقون بإدارتى الدعم الفنى والمشروعات فى الشركة، على أن يستمر المركز فى تلقى طلبات المشاركة للراغبين من خلال الرابط التالى shorturl.at/lBHZ7.





وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة بأن العمل على توفير فرص تدريبية لدارسينا بالخارج فى مختلف التخصصات بعدد من الجهات والشركات المصرية، يعد من مهام مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج، للتعرف على طبيعة العمل داخل هذه الجهات والاستفادة مما تقدمه من خدمات متنوعة، يساعد ذلك الدارسين على اكتساب مزيد من الخبرات العملية، ويوفر الاحتكاك المطلوب بسوق العمل الداخلى.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، وفر فرص تدريب متنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ووصل عدد فرص التدريب حتى الآن بمختلف الجهات إلى 120 فرصة، من بينها تدريب 13 طالبا وطالبة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة لتدريب 10 طلاب بوزارة الشباب والرياضة، وحصول طالب واحد على تدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآخر بوزارة البيئة، كما تم ترشيح 15 طالبا للتدريب بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك ترشيح 15 طالبا بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت أن المركز قدم ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمى، وعُقدت ورشة تدريب عبر تقنية "زووم" افتراضياً وتضمنت 22 مشاركاً من أعضاء مركز وزارة الهجرة واستمرت لمدة 90 دقيقة، وتُعد هذه الورشة إحدى الفعاليات والخدمات التى يقدمها المركز لأعضائه، بالإضافة إلى دورة تدريبية مكثفة حول فن كتابة الفيتشر، لمساعدة الشباب على صياغة أفكارهم بطريقة جذابة.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بجانب التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل للدارسين بالخارج، يتم أيضا التعاون مع الشركات الخاصة المصرية فى مجالات مختلفة، لتوفير فرص عمل لدارسينا بالخارج، وقد تم الاتفاق مع شركتى egy trans الرائدة فى مجال النقل، لتوفير عدد من فرص التدريب تصل إلى 13 فرصة بإدارات العمليات والمشروعات والمبيعات والإدارة المالية، وكذلك الاتفاق مع شركة إيوان للتطوير العقارى.