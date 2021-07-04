التعليم العالي تستعرض إنجازات النشاط الرياضي بالجامعات بين (2014 -2021)

• اهتمام غير مسبوق من التعليم العالي بالرياضة خلال السنوات السبع الماضية

• إنجازات في المسابقات الدولية

• فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش ٢٠٢٢ وكرة اليد للجامعات ٢٠٢٤

شهدت وزارة التعليم العالي خلال السبع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء الدعم الواضح والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من 2014 - 2021.

أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، وحرصها الدائم على دعم الرياضة بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه يتم دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

وأشار التقرير إلى المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية لرفع كفاءة جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاق الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، وهي جامعات (أسوان – الوادى الجديد – السويس – مرسى مطروح – جنوب الوادى – العريش).

وأشار التقرير إلى مشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021 مقارنة بـ580 طالبًا عام 2014، ومشاركة 2381 طالبًا في دوري الجامعات (دورة الشهيد الرفاعي) عام 2020-2021، لافتًا إلى الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية التي تمت بعدد 475 طالب و 196 طالبة.

وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: اللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 8.580 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ بمشاركة 1560 طالبًا من 26 جامعة، فضلًا عن إقامة العديد من المهرجانات الرياضية، منها مهرجان يوم الشباب الإفريقي بمشاركة 400 طالب وطالبة عام 2018، واليوم الإفريقي للشباب 2019 بمشاركة 400 طالب، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح، بمشاركة 229 طالبًا وطالبة من 23 جامعة، فضلًا عن مشاركة الجامعات في اليوم العالمي للرياضة الجامعية.

وعلى مستوى الأنشطة الدولية، أوضح التقرير حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018،

كما شاركت الجامعات المصرية في عدد من المهرجانات الدولية، وحصدت ميداليتين فضيتين في أولمبياد الجامعات نابولي بإيطاليا 2019، والمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبي، والمركز الأول (طالبات) والثالث (طلاب) في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية طلاب / طالبات ٢٠٢٠ بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الاول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

ونوه التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد 2021، وكذا افتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، فضلًا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية 2020، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز الرياضة العسكري والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

كما أشار التقرير إلى فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات، والتى ستقام عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024، والذي يعكس قدرة مصر على استضافة أحداث رياضية كبرى؛ لإمتلاكها بنية رياضية متميزة.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية؛ لنشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.