/638737/عملاء-We-المصرية-للاتصالات-يشكون-من-الانترنت-حولنا-لشركة-اتصالات

اشتكى عملاء شركة We المصرية للاتصالات من سوء خدمة الانترنت بسبب انتهاء باقاتهم بسرعة كبيرة رغم أن استهلاكهم لباقي شركة We المصرية للاتصالات ليس كبير، مشيرين إلى أن WE تفعل هذا عمدًا حتى يتم الاشتراك في الباقة الأغلى.

دوت الخليج

شكاوى عملاء شركة We المصرية للاتصالات

كتب أحد عملاء شركة We المصرية للاتصالات عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي: " شركة We المصرية للاتصالات موضوع الـ ١٤٠ جيجا اللي بيخلصوا بعد عشرين يوم اللي بتسرقوهم ريحته فايحه قوي اخر شهرين.. يعم مش عايزين نشترك في باقة المتين جيجا هو بالعافية".

عملاء We يحولون إلى شركة اتصالات

كما كشفت عميلة قديمة كانت مشتركة في شركة المصرية للاتصالات بأنها حولت إلى شركة اتصالات، وكتبت: " انا قعدت سنه وشويه كل يوم ١٨ و ٢٠ في الشهر الباقه تخلص ... لحد اما حولت لاتصالات والباقه الحمد لله تمام".

باقات نت شركة WE

ومن شكاوى عملاء WE أن الباقات كلها تنتهي في اليوم العشرين، حيث كتب عميل المصرية للاتصالات: " ٢٠٠ جيجا كمان بتخلص بعد عشرين يوم تشحنها ٣ مرات ف الشهرين".

واتفقت معه عميلة آخرى من شركة WE المصرية للاتصالات وكتبت: " المشكلة اني اشتركت في 250 جيجا وبرضه بيخلصوا في 20 يوم ... ده تقريبا تارجت عندهم في الشركة".