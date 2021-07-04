/638738/أيمن-أبو-العلا-تسهيلات-الحكومة-لراغبي-السفر-للخارج-بشأن-تطعيمات-كورونا-خطوة-مقدرة

رحب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بتسهيلات وزارة الصحة بشأن التجهيزات الخاصة ب179 مركزا للتطعيمات الدولية فى المحافظات، تمهيدا لإدراج لقاح كورونا بهم ضمن اللقاحات المقررة للمسافرين للخارج، علي أن يصدر من خلالها شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم «QR Code»، خلال أيام، تيسيرا منها على المسافرين خارج مصر.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب أيمن أبو العلا بشأن لقاح كورونا الخاص بالمسافرين للخارج

لقاح فيروس كورونا

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن راغبي السفر للخارج عبروا عن مواجهتهم العديد من الإشكاليات ذات الصلة بالحصول علي اللقاح والشهادة المعتمدة لذلك، ومن ثم مواجهة هذه الإشكاليات من خلال وزارة الصحة خطوة إيجابية، وتدعم عودة المصريين للخارج، وخاصة العمالة والتى يشترط لها الحصول علي لقاحات معينة.

جائحة كورونا

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تجاوب وزارة الصحة، ينهي إشكاليات المغادرة للخارج والزحام بالمطارات وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما يصب في صالح المواطن والوطن فى النهاية، مشيرا إلي أن التعاطي الإيجابي من جانب الدولة المصرية مع أزمة كورونا، يثبت يوما عن الآخر، النجاح والتفوق الدائم وخاصة فيما يثار من مشكلات علي أرض الواقع تكون على صلة مباشرة للمواطن.