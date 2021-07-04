/638741/موعد-مباريات-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج موعد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة المقاولون العرب أمام الأهلي يوم الخميس 8 يوليو في تمام الساعة التاسعة على ملعب بتروسبورت.

تقام مباراة مصر المقاصة أمام الأهلي يوم الأحد 11 يوليو على ملعب السويس.

موعد مباراة الأهلي في إفريقيا

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على قنوات" bein sport" الناقل الحصرى لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تغلبه على فريق الترجى التونسي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف ثم كرر فوزه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف دون رد ليصعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 0/4.

يدخل النادي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الخميس 22 يوليو على ملعب السلام الأهلي وي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي الأحد 25 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الأهلي وي.

تقام مباراة أسوان أمام الأهلي يوم الخميس 29 يوليو في تمام الساعة التاسعة على ملعب أسوان.

وادي دجلة الأهلي الاثنين يوم 2 أغسطس على ملعب الأهلي السلام وي.

تقام مباراةالأهلي أمام أمام سيراميكا كليوباترا الخميس 5 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد السلام الأهلي.

تقام مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي الاثنين 9 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام الأهلي وي.

تقام مباراة الأهلي أمام إنبي الخميس 12 أغسطس في تمام الساعة التاسعة على ستاد السلام الأهلي .

تقام مباراة طلائع الجيش أمام الأهلي يوم الأحد 15 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد الجيش بالسويس.

الأهلي أمام المصري

تقام مباراة الأهلي أمام المصري الأربعاء 18 أغسطس على ملعب الإسكندرية.

تقام مباراة الجونة أمام الأهلي يوم الأحد 22 أغسطس على ستاد خالد بشارة.

تقام مباراة الأهلي أمام أسوان الأربعاء 25 أغسطس على ستاد الأهلي.