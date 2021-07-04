/638732/بالصور-انطلاق-وفد-إعلام-النواب-لتتفقد-المناطق-الأثرية-بالإسكندرية

يتوجه وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنه، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه الي محافظة الإسكندرية لتفقدعدد من المناطق الأثرية في المحافظة علي مدار اربع ايام يلتقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة .

دوت الخليج يرصد تحرك وفد لجنة الاعلام بمجلس النواب إلى الاسكندرية

زيارة لجنة الاعلام

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني للجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي هامش احتفالية مئوية سيد درويش .

اعضاء الوفد

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة امل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب،يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

مشروعات القوانين

كما وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.