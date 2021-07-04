عاجل.. شكرى يتوجه إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - توجه صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبى، والتى تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.





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