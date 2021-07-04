اهتمام غير مسبوق من التعليم العالى بالرياضة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه فى مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات، خلال الفترة من 2014 - 2021.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالرياضة فى الجامعات والمعاهد التابعة لها؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، وحرصها الدائم على دعم الرياضة بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه يتم دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، لدورها الكبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلًا عن دورها فى اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

وأشار التقرير إلى المشروع القومى للمشى بالجامعات المصرية لرفع كفاءة جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاق الدورى الرياضى لجامعات المحافظات الحدودية، وهى جامعات (أسوان – الوادى الجديد – السويس – مرسى مطروح – جنوب الوادى – العريش).

وأشار التقرير إلى مشاركة 1.434 طالب فى دورى القطاعات 2020-2021 مقارنة بـ580 طالبًا عام 2014، ومشاركة 2.381 طالب فى دورى الجامعات (دورة الشهيد الرفاعى) عام 2020-2021، لافتًا إلى الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية التى تمت بعدد 475 طالب و196 طالبة.

وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: اللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 8.580 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ بمشاركة 1.560 طالب من 26 جامعة، فضلًا عن إقامة العديد من المهرجانات الرياضية، منها مهرجان يوم الشباب الإفريقى بمشاركة 400 طالب وطالبة عام 2018، واليوم الإفريقى للشباب 2019 بمشاركة 400 طالب، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح، بمشاركة 229 طالبًا وطالبة من 23 جامعة، فضلًا عن مشاركة الجامعات فى اليوم العالمى للرياضة الجامعية.

وعلى مستوى الأنشطة الدولية، أوضح التقرير حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا فى بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث بالمجر 2018، وحصوله على المركز الثانى للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018.

كما شاركت الجامعات المصرية فى عدد من المهرجانات الدولية، وحصدت ميداليتين فضيتين فى أولمبياد الجامعات نابولى بإيطاليا 2019، والمركز الأول فى بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبى، والمركز الأول (طالبات) والثالث (طلاب) فى البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية طلاب / طالبات 2020 بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الاول فى بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

ونوه التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى ثوبه الجديد 2021، وكذا افتتاح المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، فضلًا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية 2020، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز الرياضة العسكرى والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

كما أشار التقرير إلى فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات، والتى ستقام عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024، والذى يعكس قدرة مصر على استضافة أحداث رياضية كبرى، لإمتلاكها بنية رياضية متميزة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار جهود الوزارة فى دعم الأنشطة الرياضة الجامعية، لنشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات فى الساحة الرياضية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وتوسيع مشاركة الجامعات فى إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.