فيديو.. على جمعة: الانتحار «قلة أدب مع الله» ولا يقبل عليه إلا الأشرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة خلال حديثه فى برنامج "من مصر"، المعروض على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الانتحار حرام شرعًا، وجريمة يعاقب عليها الدين إذا نجا منه الشخص، إضافة إلى أنه "قلة أدب وقلة حياء مع الله".

وأكد مفتى مصر السابق، أن الانتحار لا يقبل عليه إلا الأشرار، لكنه وفى الوقت نفسه، فيجب أن نغسل المنتحر، ونكفنه، ونصلى عليه، لأنه أحوج الناس إلى الدعاء فى هذا الموقف.

وفى إجابته على سؤال هل المنتحر كافر، قال على جمعة: إنه ليس بكافر، مشيرًا إلى أن الله سبحانه يحب جميع الخلق، ولو لم يحبهم ما خلقهم، الأمر الذى يحتم علينا أن نحب الله بعبادته، والتقرب إليه بفعل الخيرات.