جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ورفع المخلفات والأتربة من الأراضى الفضاء تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى، خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزءًا هامًا من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع. وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها. ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم، ودرب الطماعين، وزخارى، ودرب اللبانة، وباب زويلة، ومنطقة أم الغلام خلف الحسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. خالد عبد العال يتابع أعمال تطوير القاهرة التاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.