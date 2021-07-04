القوي العاملة: تعيين 1293 شاباً.. منهم 26 من ذوى الهمم...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1293 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5439 من راغبي العمل ، فضلاً عن إستخراج 113 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 17 منحة مولود بإجمالي 34 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 68 ألف جنيه لـ 27 عاملا ً من المسجلين.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 533 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال ، والتفتيش على 320 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 18 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، و تم حفظ 5 شكاوي ، و 6 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة .
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