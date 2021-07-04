بعد48 ساعة .. انتشال جثة شاب غرقًا في نهر النيل ببنى سويف

/638753/بعد48-ساعة--انتشال-جثة-شاب-غرقا-في-نهر-النيل-ببنى-سويف

سادت حالة من الحزن لدى أهالي مركز ببا جنوب بني سويف، بعد سماعهم نبأ وفات شاب غرقًا، حيث تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى سرادقات عزاء حزنًا لوفاته، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم إلى مثواه الأخير بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتصريح النيابة العامة بالدفن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتشال جثة شاب غرق منذ يومين بمركز ببا

وكانت انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021، جثة شاب، بعد غرقه منذ 48 ساعة في نهر النيل بمركز ببا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى الجامعي ببني سويف تحت إشراف النيابة العامة والشرطة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بغرق شاب في نهر النيل أمام مركز ببا يدعى "عبد الله حنفي رمضان، 19 سنة، طالب".

تحريات المباحث

وأتضح من التحريات الأولية، غرق شاب مقيم قرية طرشوب في مركز ببا في نهر النيل يوم الجمعة، وجرى البحث عنه بواسطة قوات الإنقاذ النهري قبل أن يجرفه التيار ناحية مدينة بني سويف ويتم انتشال جثته صباح اليوم من أمام قسم الإنقاذ النهري بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.