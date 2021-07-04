/638754/وزير-الخارجية-يتوجه-للولايات-المتحدة-لعقد-جلسة-بمجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة

توجه صباح اليوم، الأحد ٤ يوليو ٢٠٢١، وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

دوت الخليج

وزير الخارجية يتوجه للولايات المتحدة الأمريكية للتحضير لجلسة فى مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

تعليق وزير الخارجية على تصريحات المندوب الدائم الفرنسي

وكان وزير الخارجية، سامح شكرى قد صرح بالأمس، مؤكدًا أن تصريحات دو ريفيير، المندوب الدائم الفرنسي، بشأن استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا هي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، وأن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا.