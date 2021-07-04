نشرة أخبار الأهلي اليوم السبت:موسماني يعلن قائمة الفريق استعداداً لمباراة غداً.. غياب بدر بانون عن مواجهة سموحة..حلمي طولان يحل ضيف علي قناة القلعة الحمراء

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شهد النادي الأهلي اليوم السبت 3/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة المارد الأحمر سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة سموحة.

ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الأهلي:

بدر بانون

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها غداً الاحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة غداً، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف

حلمي طولان

يحل حلمى طولان، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إنبى حالياً، ضيفاً على برنامج "المجرى" الذى يذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، على شاشة قناة النادى الأهلى ويقدمه النجم الكبير مصطفى عبده.

موسماني

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء وذلك بعد خطأ حارس عرين الفريق أمام بيراميدز والذي تسبب في إهدار نقطتين ثمينتين في سباق المارد الأحمر نحو لقب الدوري.

حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفيز

اعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

يبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي، أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

حيث عدد المباريات التي أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

قائمة الأهلي لمباراة سموحة غداً

أعلن بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة سموحة غداً الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر