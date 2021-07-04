الحكومة: لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالى التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتى "المصرية والعامة للجملة"، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية لبقالى التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتى "المصرية والعامة للجملة"، مُوضحةً استمرار ضخ السلع التموينية بمنافذ الصرف وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى، لضمان انتظام عملية الصرف لأصحاب البطاقات التموينية، مُشددةً على أن عمليات الجرد التى تتم بمخازن شركتى "المصرية والعامة للجملة" لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضى إلى 100%، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق لضبط المخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار. وفى السياق ذاته، يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها بالأسواق.

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