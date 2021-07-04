بهاء أبو شقة: مصر فى تقدم مستمر بقيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن 30 يونيو كان يوما مشهودا سجل بأحرف من نور كثورة شعبية فريدة، وشاهدا على أن فى مصر شعب عظيم أبى عريق يأبى إلا أن ينتصر لإرادته ووطنه وأرضه وأن لدى مصر جيشا وطنيا أبى ألا يحافظ على كرامة الشعب وإدارته، لتنحاز القوات المسلحة الوطنية لهذه الإرادة.





وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لقد كنا أمام مشهد فريد فى التاريخ عندما رأينا بيانات القوات المسلحة على نحو جلى فى مناصرة الشعب والوقوف على جوار الإرادة الشعبية، وعندما أعلن فى كل المناسبات الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أن القوات المسلحة الوطنية لن تقف موقف المتفرج، وتنحاز لإرادة المصريين وتقطع يد كل من يحاول الاعتداء على أى مصرى وكنا أمام العبارة الخالدة له "أكرم لنا أن نموت دون أن تمتد أى يد عابثة لإرادة الشعب".

وتابع أبو شقة، أن الوقت ما قبل 30 يونيو كان فى غاية السوء، ونذكر لمن نسى أو تناسى تلك المشاهد السيئة التى جعلت مصر شبهة دولة، لنكون أمام طوابير الخبز والبوتاجاز، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائى، فضلا عن الاعتداءات على القضاة، وكذا مدينة الإنتاج، ومشيحة الأزهر، والكاتدرائية، بالإضافة إلى أحداث الاتحادية التى خرج فيها الشعب منتفضا ضد الإعلان الدستورى، وما كنا أمامة من مذبحة للقضاء بعزل 3.000 قاضٍ، فكانت جميعها مشاهد استفزت مشاعر المصريين.

واستطرد وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: كنا أمام شعب عظيم وقوات مسلحة عظيمة لحماية وطن عظيم، ثم كانت خارطة الطريق وتعديلات دستور 2014، ثم انتخابات الرئاسة، التى انتخب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرادة شعبية بعدما أجمعت فيها قلوب المصريين وإرادتهم على ضرورة ترشحه ثم انتخابات مجلس النواب، ثم التعديلات الدستورية 2018 والذى أعاد الغرفة التشريعية الثانية، لنكون أمام مشروع وطنى للرئيس نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس محورين أولهما بناء الإنسان المصرى ورأينا من المشاهد التى تؤكد ذلك، منها القضاء على فيروس سى الذى كان ينهش أجساد المصريين فضلا عن مبادرة حياة كريمة، ويأتى ذلك بجانب المشروعات العملاقة التى تتنامى و تتزايد على نحو يشكل معجزة بكل المقاييس وتحتاج مجلدات.

ولفت أبو شقة، إلى أن كل ذلك يؤكد انتصار إرادة المصريين، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن مشروع الرئيس يتحقق نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تشهد الاستقرار الأمنى حيث تم القضاء فيها على الإرهاب، فضلا عما تشهده من استقرار اقتصادى تشهد له المنظمات العالمية.

وأشار أبو شقة، إلى إصرار الرئيس على إجراء الانتخابات البرلمانية رغم جائحة كورونا، وكل ذلك يؤكد أن مصر فى تقدم مستمر، مضيفاً: "ولا ننسى دور مصر الريادى الآن، وثقلها على الساحة السياسية المصرية".