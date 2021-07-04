شروط تراخيص البناء في القرى 2021.. اشتراطات البناء واستخراجها بالمحافظات اليوم 

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شروط تراخيص البناء في القرى 2021 بدأ المواطنون باستخرجها اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، حيث أن منظومة البناء الجديدة لها شروط تراخيص البناء الجديدة ، ولهذا يبحث المواطنون عن اخر اخبار البناء في مصر واشتراطات البناء الجديدة اليوم حيث أن شروط تراخيص البناء في القرى 2021 تهم عددًا كبيرًا من المواطنين في المحافظات ويسألون عن اسعار مواد البناء اليوم أثناء استخراج والاستعلام عن شروط تراخيص البناء في القرى 2021 .

دوت الخليج رسوم شروط تراخيص البناء في القرى 2021 رسوم شروط تراخيص البناء في القرى 2021 واشتراطات البناء الجديدة اليوم بدأت بعد استناد وزارة التنمية المحلية للمحافظات بتحديد الرسوم المخصصة لاستخراج تراخيص البناء في القرى اليوم وكذلك عن التجديد وهذا برسوم لا تتجاوز 1000 جنيه بكل رسم اصدار. ويكون من شروط تراخيص البناء في القرى 2021 أن يزيد الحد الأقصى للرسوم سنويًا 3% ، حيث أن في طالب ترخيص البناء 2021 يؤدي تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوبة. خطوات استخراج تراخيص البناء في المحافظات 2021 التقدم بصورة بطاقة

تقديم طلب باستخراج بيان صلاحية الموقع بتحديد المساحة من الطول والعرض والجهات

يقدم الطلب للمركز التكنولوجي

دفع رسوم 278 جنيهًا اشتراطات البناء الجديدة وشروط تراخيص البناء في القرى 2021 عند التقدم عن تراخيص البناء في المحافظات يجب مراعاة اشتراطات البناء الجديدة وهي تحديد الارتفاعات وفق عرض الشوارع.. ونضرب لكم مثال في اشتراطات البناء الجديدة: إذا كان عرض الشارع 10 متر سيكون الحد الأقصى لأرتفاع البناء 12 مترًا. يكون أقصى ارتفاع مسموح به 16 مترًا. كما أن من اشتراطات البناء الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالاشغالات غير السكنية وستكون هناك عقوبة لمن يخالف ذلك.

استخراج تراخيص البناء للقرى 2021 لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة

الحد الأدنى لقطعة الأرض تبلغ مساحتها 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد المساحة عن 40% من الأنشطة الخدمية وذلك بتوفير جراج بكل مبنى وعقار وتضمن هذه الرخصة تفعيل اتحاد الشاغلين كدور اساسي له.

وفي تراخيص البناء الجديدة يجب معرفة أن مديرية الرزاعة تمنح السلطة التنفيذية لازالة المباني المخالفة وتخطر المحافظ ورئيس الهيئة والجهة الادارية قبل التنفيذ بشهر .

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