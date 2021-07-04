تجار المخدرات في قبضة مباحث السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما سلاح نارى وذخائر ومواد مخدرة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تاجري المخدرات بسلام أول

البداية

ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، برئاسة المقدم قدري الغرباوي لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما طبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

اعترافات المتهمين

وإعترفا المتهمان أمام رجال المباحث، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نحجت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، وتحت إشراف اللواء محمد رجائى مدير مباحث التموين، في ضبط صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم إستخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخبز على (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

اعترافات المتهم

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.