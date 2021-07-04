انتقال مهاجم الأهلي إلى الدوري الفرنسي

استطاع مسئولو النادي الأهلي إعاراة المهاجم السنغالي أليو بادجي، إلى الدوري الفرنسي عن طريق فريق أميان، وتم الإتفاق بين إداراة المارد الأحمر وإدارة الفريق الفرنسي على قيمة الإعاراة والتي وصلت إلى 450 ألف دولار، ونجحت إداراة الفريق الأحمر في الإستفادة من صفقة أليو بادجي، حيث سينتقل إلى فريق أميان الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعاراة، ويحق للنادي الفرنسي شراء اللاعب نهائيا مقابل مليون و800 ألف دولار.

موسيماني وطلب رحيل أليو بادجي عن الأهلي

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى عدم رغبته في بقام المهاجم السنغالي أليو بادجي في صفوف المارد ىالأحمر، لعدم اقتناعه به، ووافق إداراة الأهلي على طلب موسيماني، ورحل أليو بادجي إلى الدوري الترجي عن طريق الإنضمام إلى فريق أنقرة جوجو لمدة عام على سبيل الإعارة، وانتهت مدة الإعاراة ولم يرغب الفريق التركي في شراء المهاجم الفرنسي، ولذلك قام مسئولو الأهلي بالموافقة على إعاراته لفريق أميان الفرنسي لمدة عام بمقابل 450ألف دولار، مع أحقية الفريق التركي في شراء اللاعب مقابل مليون 800ألف دولار، ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولات هذا الموسم:

مشوارالأهلي في بطولة الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقيبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، استطاع لاعبي المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتيين فقط..

مشوار النادي الأهلي في البطولات الإفريقية

استطاع الفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التغلب على نظيره فريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، حيث تأهل المارد الأحمر إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة والتي أقيمت برادس في تونس، بنتيجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد شريف مهاجم الأهلي، بالإضافة إلى تكرار الفوز في مباراة الإياب لنفس الدور من البطولة بنتيجة 3/0، وأحرز الأهداف كل من، علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.