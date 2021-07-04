سامح عاشور: لو استمر الإخوان في مصر لكنا في خبر كان

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قال عضو مجلس الشيوخ، سامح عاشور "لو كان استمر حكم الإخوان المسلمين في مصر لكنا في خبر كان وأخواتها".

الاحتلال الإخواني

وأضاف عاشور خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وفق مارصد دوت الخليج: "ما حدث لمصر قبل 30 يوينيو ومنذ وصول الإخوان للحكم هو احتلال بكل معنى الكلمة، مصر كانت محتلة من الإخوان المسلمين"، وبشان أسباب هذا الاحتلال لفت عاشور لتنوع الأسباب ومنها ضعف القوى السياسية.

إنقاذ الشعب

وتابع "هذه الثورة خلصتنا من نظام توريثي للحكم، في يناير أسقطنا توريث مبارك للحكم في يونيو أسقطنا توريث الإخوان للحكم، الاثنان يريدان توريث الحكم"، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد الذي يخرج الدفعات والمسئولين في كل الأماكن، وقال "الثورة استطاعت إنقاذ الشعب المصري".

الريف المصري

وواصل: "المشروع الحقيقي الجدير بالتأريخ هو التنمية التي تجري في ريف مصر ولو نجح بنسبة 50% مصر تنتقل لمرحلة أخرى، هذا المشروع يشبه كثيرًا ما بدأه محمد علي في تطوير مصر ومشروع جمال عبد الناصر ولعلها من المقاصد الحقيقية أن محمد علي تولى الحكم في مايو والرئيس السيسي في يونيو وعبد الناصر في يوليو".