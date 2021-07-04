/638772/رئيس-الإتحاد-العربي-لكرة-القدم-يصل-القاهرة-لحضور-نهائي-كأس-العرب

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد الأمير" عبد العزيز بن تركي" رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم قادما على رأس وفد من الرياض فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يتابع خلالها في نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتى تقام على استاد القاهرة بعد غد الثلاثاء بين منتخبي السعودية والجزائر.

والجدير بالذكر أن تلقي منتخب مصر للشباب خسارة بنتيجة 3/2 أمام نظيرة السعودية.

وكان منتخب مصر للشباب خاض المباراة بالتشكيل الأتي:

وجاءت تشكيل المباراة كالأتي:

في حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

في خط الدفاع: محمد عبد النبي-عبد الرحمان”صميدة”-أحمد عبد الوهاب رفاعي-أحمد حواش

في خط الوسط:طارق أمين-عبد الجواد عبد الجواد-أحمد السيد رشدي

في خط الهجوم:خالد عوض-أحمد عبد الحميد”أيشو”-أحمد شريف

فيما ثم يلتقي منتخبا الجزائر وتونس على ذات الملعب في الثامنة مساءً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة العربية التى تقام فى مصر.

الجدير بالذكر أن فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد مسلم "كباكا"، أحمد عبد الوهاب رفاعى، محمد عبد النبى "شرقية"، عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان"، أحمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبد الرحمن، خالد عوض، أحمد عبد الحميد "ايشو"، بلال عبد الجليل، يوسف محمد.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد الفوز في افتتاحية البطولة على النيجر، ثم الجزائر في المباراة الثانية، قبل فوزه السبت على منتخب موريتانيا، لذا سيواجه غدًا الثلاثاء، منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب.

وسيطر منتخب مصر للشباب على مجريات المباراة من البداية، وهدد مرمى موريتانيا أكثر من مرة قبل أن يسجل يوسف حسن مهاجم الفراعنة الهدف الأول فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول مستغلا تمريرة متقنة من الناحية اليسرى.

في الدقيقة 66 احرز لاعب موريتاينا الهدف الأول، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بينما احرز الهدف الرابعة لمنتخب مصر اللاعب عبد الجواد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، سجل لاعب موريتانيا الهدف الاول في الدقيقة 83.