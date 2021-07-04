/638775/عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يطالب-الأعضاء-بالإنصات-لبعضهم-والتركيز-في-الجلسة

طالب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأعضاء بعدم الحركة في القاعة.

وقال عبد الرازق خلال الجلسة العامة صباح اليوم إن "الحركة والخروج والدخول في القاعة يخل بتركيز المتحدث والمنصت، من لديه الوقت والرغبة في المشاركة في هذا الموقع فليتفضل، من يرغب أن يكون مغادرًا من حقه تمامًا ومكفول له ذلك، ولكن أستميحكم عذرًا الحركة بهذا الشكل تخل بتركيز حضراتكم قبل أي شخص آخر".

كان عبد الرازق افتتح الجلسة العامة وفق مارصد دوت الخليج ، بكلمة احتفالأ بذكرى بيان 3 يوليو، ةوألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ولفت عضو مجلس الشيوخ محمود بكري إن مصر شهدت إنجازات مختلفة، وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد بعد انقطاع 30 عامًا،

وقال إن هذه الزيارة "تعبير عن الرؤية السياسية الواسعة وترميم الصف العربي الذي تمزق في 2011"

وأشاد بكري بافتتاح قاعدة 3 يوليو وقال إن الله أمن علينا ببطلا مغوارًا ابن مصرب البار الرئيس عبد الفتناح السيسي الذي يقود مسيرة النماء والتطور.