/638782/بعد-داني-الفيس-فاركو-يتفاوض-على-ضم-7-لاعبين-من-الأهلي

يبدو أن نادي فاركو لن ينتظر بدء موسم الإنتقالات الرسمي من أجل حسم صفقاته بشكل مبكر ، حيث بدء مسئولي النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه في التفاوض على ضم العديد من اللاعبين وبعد أن خرجت أنباء تشير لإهتمامه بالتعاقد مع داني ألفيس ، دخل مسئولو الفريق السكندري في مفاوضات مع مسئولي القلعة الحمراء لضم عدد من اللاعبين.

وعلم دوت الخليج أن نادي فاركو فتخ خط اتصالات مفتوح مع مسئولي القلعة الحمراء من أجل ضم عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الفريق للإستمرار في الدوري الممتاز.

وبحسب مصادر خاصة لـ دوت الخليج فإن النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز طلب التعاقد مع 7 لاعبين من القلعة الحمراء ، يأتي على رأسهم مروان محسن مهاجم الفريق ، ناصر ماهر صانع العاب الفريق ، وكريم نيدفيد العائد من الإصابة مجددا، وأحمد عبدالقادر المعار لصفوف نادي سموحة بالإضافة لـ 3 ناشئين أخرين يكون من ضمنهم حارس مرمى.

فاركو يطلب التعاقد مع 7 لاعبين من الأهلي

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الحسم النهائي لطلب نادي فاركو ، حيث رفض مسئولو النادي الأهلي الحديث عن انتقالات لاعبين بسبب ارتباط الفريق بمنافسات الدوري الممتاز ونهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز والمقرر إقامتها في السابع عشر من الشهر الحالي على ملعب مركب محمد الخامس.

يأتي هذا بعد أن اعلن مسئولي نادي فاركو أن النادي متعاقد مع ليو ميسي وداني ألفيس من أجل رحلة علاج في بلدهم لكن إذا نجحنا في ضمه لصفوف الفريق سيكون أمر جيد للغاية.

استطاع فريق فاركو تحت قيادة مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، في حسم الصعود للدوري العام، وذلك بعد التغلب فريق بني عبيد بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من فعاليات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

مجدي عبدالعاطي ينجح في التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الثانية

ونجح مجدي عبدالعاطي قيادة فريق فاركو إلى التأهل للدوري الممتاز، وذلك بعدما تولى تدريب الفريق بعد ثلالث جولات من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، خلفا لـ أحمد عاشور المدير الفني السابق لفريق فاركو.

الجدير بالذكر أن مجدي عبدالعاطي حقق هذا الإنجاز مع فريق أسوان، حيث استطاع أن يتأهل بفريق أسوان إلى الدوري الممتاز.

حقق مجدي عبدالعاطي العديد من الأرقام الإيجابية مع فريق فاركو خلال الموسم المنقضي، ضمن منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث استطاع تحقيق الفوز في 19 مباراة، بينما تعادل في 5 لقاءات ولم يخسر سوى 3 مباريات فقط.

اشتعال المنافسة بين فاركو وحرس الحدود في دوري القسم الثاني لنجموعة بحري

تمكن فريق فاركو التغلب على فريق حرس الحدود، بعد المنافسة الشرسة التي تمت بين الفريقين في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث استمرت المنافسة بين الفريقين مستمرة حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، وتساوى الفريقان في عدد النقاط، وذلك بعد فوز فريق حرس الحدودة على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف، ولكن صعد فريق فاركو بفارق الأهداف، وحجز أول مقعد في بطولة الدوري الممتاز، ويعرض دوت الخليج أرقام فريق فاركو وحرس الحدود في مسابقة دوري القيم الثاني لمجموعة البحري.