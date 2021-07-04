القوى العاملة: نستهدف النهوض بمهارات الشباب من خلال الدورات التدريبية

وقال الوزير: إن الدورة تأتى فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.
وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن الدورة تشمل التدريب على موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكترونى، وتصفح الإنترنت، واستخدام أجهزة التابلت، Microsoft Teams، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التى يحتاجها سوق العمل.
وكشف مدير المديرية عن أن ذلك يأتى بعد قيام برنامج الأغذية العالمى بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهنى بأسيوط، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة.
حضر افتتاح الدورة التدريبية على سيد مصطفى، وكيل المديرية، وسامح عاطف منسق برنامج الأغذية العالمى، وعز الدين محمد ومحمد أنور مدربى المنظمة.
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