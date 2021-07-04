سامح عاشور: مصر كانت محتلة فى عهد الإخوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النوب: "لو كان استمر حكم الإخوان فى مصر حتى الآن لكنا فى خبر كان وأخواتها". واستطرد عاشور: "المشروع الحقيقى الجدير بالتأريخ هو التنمية التى تجرى فى ريف مصر ولو نجح بنسبة 50% مصر سوف تنتقل لمرحلة أخرى، هذا المشروع يشبه كثيرًا ما بدأه محمد على فى تطوير مصر ومشروع جمال عبد الناصر ولعلها من المقاصد الحقيقية أن محمد على تولى الحكم فى مايو والرئيس السيسى فى يونيو وعبد الناصر فى يوليو".

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