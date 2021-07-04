رئيس الشيوخ يطالب الأعضاء بعدم الحركة والإنصات لبعضهم

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالرازق خلال الجلسة العامة، صباح اليوم، إن الحركة والخروج والدخول فى القاعة يخل بتركيز المتحدث والمنصت، من لديه الوقت والرغبة فى المشاركة فى هذا الموقع فليتفضل، من يرغب أن يكون مغادرًا من حقه تمامًا ومكفول له ذلك، ولكن أستسمحكم عذرًا الحركة بهذا الشكل تُخل بتركيز حضراتكم قبل أى شخص آخر".

كان عبدالرازق افتتح الجلسة العامة بكلمة احتفالًا بذكرى بيان 3 يوليو، وألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ولفت عضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، إلى أن مصر شهدت إنجازات مختلفة، وأشاد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبغداد بعد انقطاع 30 عامًا، وقال إن هذه الزيارة تعبير عن الرؤية السياسية الواسعة وترميم الصف العربى الذى تمزق فى 2011، وأشاد بكرى بافتتاح قاعدة 3 يوليو قائلًا :"إن الله أمن علينا ببطلًا مغوارًا ابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود مسيرة النماء والتطور".