”الهجرة”: فرص تدريبية جديدة لدارسينا بالخارج بشركة ”توب تيك” للصناعات الهندسية

السفيرة نبيلة مكرم: توفير أكثر من 140فرصة تدريب لدارسينا بالخارج منذ تدشين مركز وزارة الهجرة للحوار "MEDCE"

تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، فرص تدريبية جديدة لدارسينا بالخارج من دارسي كليات الهندسة، بالتعاون مع شركة "توب تيك" للصناعات الهندسية، حيث يلتحق المتدربون بإدارتي الدعم الفني والمشروعات في الشركة، ويستمر المركز في تلقي طلبات المشاركة للراغبين من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/.../1guH34xg5d.../viewform...

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة إن العمل على توفير فرص تدريبية لدارسينا بالخارج في مختلف التخصصات بعدد من الجهات والشركات المصرية، يعد من مهام مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج، للتعرف على طبيعة العمل داخل هذه الجهات والاستفادة مما تقدمه من خدمات متنوعة، يساعد ذلك الدارسين على اكتساب مزيد من الخبرات العملية، ويوفر الاحتكاك المطلوب بسوق العمل الداخلي.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، عمل منذ تدشينه على توفير فرص تدريب متنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ووصل عدد فرص التدريب حتى الآن بمختلف الجهات إلى 120 فرصة، من بينها تدريب لـ 13 طالبا وطالبة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة لتدريب 10 طلاب بوزارة الشباب والرياضة، وحصول طالب واحد على تدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآخر بوزارة البيئة، كما تم ترشيح 15 طالبا للتدريب بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك ترشيح 15 طالبا بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المركز قدم ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي، وعُقدت ورشة تدريب عبر تقنية "زووم" افتراضياً وتضمنت 22 مشاركاً من أعضاء مركز وزارة الهجرة واستمرت لمدة 90 دقيقة، وتُعد هذه الورشة إحدى الفعاليات والخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه، بالإضافة إلى دورة تدريبية مكثفة حول فن كتابة الفيتشر، لمساعدة الشباب على صياغة أفكارهم بطريقة جذابة.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بجانب التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل للدارسين بالخارج، يتم أيضا التعاون مع الشركات الخاصة المصرية في مجالات مختلفة، لتوفير فرص عمل لدارسينا بالخارج، وقد تم الاتفاق مع شركتي egy trans الرائدة في مجال النقل، لتوفير عدد من فرص التدريب تصل إلى 13 فرصة بإدارات العمليات والمشروعات والمبيعات والإدارة المالية، وكذلك الاتفاق مع شركة إيوان للتطوير العقاري.

من جانبها، قالت عالية النجدي رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بشركة إيوان للتطوير والتي دعمت المركز بفرص تدريب مع شركات القطاع الخاص، إنه بالتعاون مع وزارة الهجرة تم توفير ٤٠ فرصة تدريب ضمن نشاط عمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، لتخصصات كليات الهندسة وإدارة الأعمال، وجارٍ التنسيق لتحديد موعد بدء انطلاق التدريب خلال شهور الإجازة الصيفية للطلبة.