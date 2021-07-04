انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في منزلك بدون الذهاب لوحدة المرور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور لكافة السيارات أونلاين، وذلك من خلال موقع النيابة العامة المصرية، وخدمات المرور الإلكترونية، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية والحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبجانب الإستعلام عن المخالفات المرورية يمكن للسادة أصحاب السيارات استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور وذلك بعد دفع الرسوم المقررة علي أن يتم بكارت الفيزا، أو اختيار الدفع عند الإستلام لمندوب البريد بمصاريف توصيل 15 جنيه فقط.

الاستعلام عن مخالفات المرور

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع نيابة المرور بمجموعة من الخطوات وهى كالتالي:

– الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت

– اختر خدمات نيابة المرور.

– اضغط على خدمة الاستعلامات.

– اختار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

– كتابة رقم اللوحة.

– اضغط على إجمالي المخالفات.

– ستظهر أمامك الغرامات والرسوم القضائية

– في حالة معرفة تفاصيل المخالفات يتم كتابة الرقم القومى لمالك السيارة ورقم الهاتف المحمول.

– يمكنك عمل تظلم، سداد، تصالح، طباعة.

وتسعي الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية في إطار التحول الرقمي، وذك للتيسير على المواطنين وتقليل الوقت والجهد، وكذلك تخفيف الضغط على الموظفين، ومن أبرز الخدمات التي أتاحتها الحكومة خدمة إضافة المواليد الجدد، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، والاستعلام عن فاتورة التليفون، وخدمات آخري عديدة نذكرها في مقالات قادمة.