هنا درجات تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية في القاهرة والجيزة 2021-2022

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محمد سياف - ابو ظبي - تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية، والذي يتساءل عنه الكثير من اولياء امور طلاب المرحلة الاعدادية في مصر. وجدير بالذكر أنه تعد مدارس التمريض العادي بديلاً قوياً للثانوية العامة، وذلك نظرا لقيامها بتوفير فرص عمل تابع لها بعد الدراسة، في العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، كما تؤهل طلابها للالتحاق بكليات التمريض في مصر، وعليه نستعرض لكم الشروط المطلوبة للالتحاق بها، ودرجات الحد الأدنى للقبول بها، كما نتطرق إلي بيان العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، في مختلف محافظات مصر.

درجات تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021-2022

تختلف تنسيق مدارس التمريض العادي بعد المرحلة الاعدادية من محافظة لأخرى، وعليه فقد أعلنت الوزارة عن اشتراطات القبول، وذلك الإعلان على نتيجة الشهادة الاعدادية. وكذلك أعلنت هيئة التأمين الصحي المصرية، عن درجات قبول الطلاب من الجنسين، في جميع مدراس التمريض على مستوي مصر، حتى يستطيعوا معرفة مدى قبولهم في تنسيق التمريض العادي 2021 بعد الاعدادية.

وجاء في تنسيق تمريض محافظة القاهرة: 250 درجة.

وتمريض محافظة الجيزة: 220 للبنات.

كما أشارت بعض المؤشرات الأولية، أنه سيبدأ التنسيق في المحافظات الشمالية من 230 إلى 270 درجة، أما فيما يختص بمحافظات الصعيد، وتضمنهم محافظة أسوان، أن يكون التنسيق بها 277 درجة، وبالنسبة لمحافظات مدن قناة السويس، وسيناء، فسيقل التنسيق فيهم، ويكون من 235 إلى 255 درجة. وتجدر الإشارة كذلك إلي أن الطلاب عليهم أداء عدة اختبارات قبل الالتحاق بالمدرسة، حيث تم تحديد بداية شهر يوليو انطلاق هذه الاختبارات لجميع المقبولين.

شروط القبول بمدارس التمريض العادي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤخراً عن شروط الالتحاق بمدرسة التمريض العادي في مصر، والتي يجب أن تتوافر لدى جميع المتقدمين من الطلبة والطالبات بالمدارس، بعد معرفة تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021. والتي تتمثل فيما يلي؛

– الجنسية المصرية شرطاً للتقديم.

– أن لا يقل سنه عن 15 سنة، ولا يتخطي 18 سنة.

– جيد في اللغة الانجليزية.

– أن يكون قد تخطي اختبارات التقديم.

– اجتياز جميع الاختبارات الشخصية.

– بالنسبة للإناث: أن تكون غير متزوجة.

– تخطي الطالب كافة المقابلات الشخصية بالمدرسة.

المدارس البديلة للثانوية العامة 2022

هناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي هي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والتي يتم التقدم لها بعد الشهادة الاعدادية، وكما ولها تنسيق على غرار تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية. وعليه فقد أعددنا محرري موقع “مصر فايف”، دليل بـ 12 مدرسة بديلة للثانوية العامة، حيث يمكنكم متابعتة ومعرفة كافة التفاصيل، منها؛ درجات القبول والشروط والعناوين، وسنين الدراسة. كما وقد أعددنا كذلك تقرير يتمضن كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية، وشروط وضوابط القبول، والذي يمكن متابعة كل ذلك من خلال النقر على: