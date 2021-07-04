/638792/لقطة-مثيرة-من-حكم-مباراة-سيمبا-ويانج-أفريكانز-بالدوري-التنزاني-فيديو

شهدت مباراة ديربي دار السلام بين نادي يانج أفريكانز و نادي سيمبا بالأمس بالدوري التنزاني الممتاز لقطة مثيرة من جانب حكم اللقاء ضمن مواجهات الدوري التنزاني.

وظهر حكم الراية في المباراة التي أقيمت بين نادي يانج أفريكانز و نادي سيمبا بالأمس بالدوري التنزاني الممتاز في ديربي العاصمة لقطة مثيرة حيث دخل الحكم أرضية الملعب أثناء هجمة لأحد الفريقين.

لقطة مثيرة من حكم مباراة يانج أفريكانز وسيمبا التنزاني

ولقت اللقطة تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث سخر البعض من الحكن ، وأشاد أخرين بموقف حكم الراية بإعتباره أنه فعل ذلك من أجل مساندة حكم الساحة.

يذكر أن محمد شريف سجل هدف اللقاء للأهلي في مرمى سيمبا التنزاني في أخر مقابلة بين الناديين بعد كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مره أخرى فسدد كرة من الوضع ساقطا داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.

أهداف مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

وشهدت المباراة ظهور وليد سليمان لاعب الأهلي، مع مشاركة صلاح محسن بديلا لمحمد شريف، بينما دخل أكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، وخرج جونيور أجاي مصابا ليحل طاهر محمدطاهر بديلا له، قبل أن تنتهي المباراة بالفوز على سيمبا التنزاني في ختاد دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد شريف لاعب القلعة الحمراء بعد أداء مميز للنادي الأهلي، وشهد أيضا خروج جونيور أجاي بداعي الإصابة ودخول طاهر محمد طاهر بديلا عنه لشعور الأهلي بشد في الخلفية خلال أخر دقائق الشوط الأول.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ودخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.