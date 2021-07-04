/638795/فينجادا-المدير-الفنى-لاتحاد-الكرة-مع أول-15-عام-للاعبين-سوف-يبقي-هناك-عددة-محاضرات-وبطولات-رسمية

كشف نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه حرص على متابعة العديد من مباريات دورى القسم الثانى فى الفترة الأخيرة بهدف اكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة ضمن خطة تطوير الكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج تصريحات المدير الفني لاتحاد الكرة:

وقال فينجادا فى المؤتمر الصحفى، " من ضمن الخطط التي احرص عليها هي توفير هي ملاعب أكبر لمنح الاعبين وفرص اكبر للمشاركة، متمنيا وجود رعاة للفكرة لأنها ستفرز مواهب كبيرة جداً، "أنا مصدق الفكرة جدا وعارف إنها ممكن تكون واقعية ومش مكلفة، عبارة عن ملعب وشبكتين للمرمى من غير حكام"

واستكمل:" أنا لم اتواجد في مصر لتغير كل شئ قبل تواجدي، ولكن سوف نقوم بتعديل بعض الأمور بقدر المدير الفني السابق محمود سعد الذي أقوم بتوجيه الشكر له وعل كل مجهوده".

واضاف:" بعض من الناس تنظر فقط إلي النتائج، فيما اتمني نكون شبكة علاقات مع جميع المدربين، اشكر اتحاد الكرة على ثقته، كارفاليو المساعد بتاعي سبق واشتغل معايا وانا مدرب المنتخب الأولمبي وهناك مساعد أخر سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وتابع قائلاً:”، "مع أول 15 عام للاعبين سوف يبقي هناك عددة محاضرات، وبطولات رسمية، وذلك لتطوير اللعب من جميع النواجي، مع إقامة معسكرات خاصة للحراس والمدافعين والمهاجمين كل مجموعة لوحدها لتطويرهم بشكل فردى وجماعية، كل ده بالنسبة للاعبين الناشئين مش الكبار، وسيكون هناك اختبارات للموهوبين فى مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في "أولمبياد طوكيو 2020"، والتي تقام يوم 23 يوليو وتنتهي 3 أغسطس.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.