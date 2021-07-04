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رئيس الوفد البرلمانى بإعلام  النواب من الإسكندرية: هدفنا الوقوف على واقع تنفيذ المشروعات الاثرية والثقافية

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أكد النائب الدكتور  نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الوفد البرلمانى الذى يزور الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه بالمحافظة.

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وأضاف النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى أن الزيارة تأتى فى إطار متابعه الملفات الأساسية للجنه  والمتضمنة الآثار والثقافه ونتطلع لمتابعة الموضوعات التى تم طرحها خلال دور الإنعقاد الجارى  خاصة طلبات الإحاطه التى تم تقديمها بشأن  المناطق التى سيجرى زيارتها مشيرا نتطلع أيضا إلى التعاون الكامل  مع الأجهزة التنفيذيه  سواء من محافظة الاسكندريه أو وزارتى الثقافه والآثار وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيقوم الوفد البرلمانى بحضور فعاليات  احتفالية مئوية سيد درويش وعروض مسرحيه وثقافيه تقدمها وزارة الثقافه بالتزامن مع زيارة الوفد البرلمانى وهذا يوضح اهتمام الدوله المصريه برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى والثقافى عبر الأجيال، فتلك الرموز  شكلوا الشخصيه الوطنيه وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى.

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وأضاف" مصطفى" أن محافظة الاسكندريه من المحافظات التى تتمتع بتراث ثقافى وحضارى متميز  حيث تضم مواقع أثرية متميزة    وتعد مصدر الإشعاع الثقافى بما تحويه من مواقع ثقافيه مرتبطه بالتاريخ المصرى والمواقف الوطنيه الخالده.

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يضم الوفد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار منهم النائب تامر عبدالقادر امين سر اللجنه والنائبه نشوى الديب والنائبه منال هلال  عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبه فاطمه مبارك والنائبه أمل سلامه

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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