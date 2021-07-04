/638806/مسؤولون-للنواب-الانتهاء-من-بوابات-حدائق-الاهرام-خلال-شهر

طالب أحمد السجينى من هيئة التعاونيات والإسكان، بوزارة الإسكان، أن تقدم بحد أقصى فى ٣٠ أكتوبر القادم تصور كامل للاصلاح الهيكلي لجمعية حدائق الاهرام وتنظيم اتحاد الشغالين لسكان الحدايق ، وضرورة الاسراع فى إنهاء كافة توصياتلجمة الإدارة المحلية الخاصة بحدائق الاهرام من الانتهاء من أعمال الرصف والنظافة والبوابات ومبنى الشرطة .

وأكد حسام رزق رئيس الهيئة العامة لجهاز التعاونية والإسكان، ان اتحاد الشغالين يتبع المحافظة وليس الهيئة، موضحا أن بوابات حدائق الاهرام سوف تنتهى فى خلال شهر، وفى خلال ٦ أشهر سوف تنتهى أعمال الاسفلت والمبنى الشرطى، وكافة الإجراءات التى تؤمن البوابات .

وقد علق احمد السجيني، وفق ما رصد دوت الخليج، طالبا من الحكومة الانتهاء من كل هذا بحد أقصى ٣٠ أكتوبر القادم ، مؤكدا أنه سوف يعطى للمسؤولين قائمة مكتوبة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية موقعة من رئيس محلس النواب ، لمتابعة التوصيات وتنفبذها على الأرض.

جاء هذا، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب هشام حسين، بشأن، الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.